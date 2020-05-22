В Украине сегодня пройдут первые футбольные матчи после паузы из-за пандемии

Фото: футболисты "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Всего в стране пройдут три футбольные игры в Киеве, Минае и в Александрии

Сегодня, 22 мая, в Украине состоятся первые футбольные матчи после почти двухмесячного перерыва из-за карантина. В частности, состоятся три футбольные игры в Киеве, Минае и в Александрии.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Как сообщается, сегодня на поле выйдут футболисты "Динамо", "Руху", "Миная", "Львова", "Александрии" и "Ворсклы". Клубы проведут товарищеские матчи.

Так, матч "Динамо" (Киев) - "Рух" (Львов) состоится в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского и начнется в 14:00. Также в это время пройдет следующий матч "Александрия" - "Ворскла" (Полтава), который сыграют в Александрии. Кроме того, поединок "Минай" - "Львов" пройдет в Минае и начнется в 15:00.

Напомним, чемпионат Испании по футболу, который был прерван из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет восстановлен матчем "Реал Бетис" - "Севилья". Ожидается, что о восстановление сезона с 12 июня клубам официально будет объявлен 28 мая.

Кроме того, ранее сообщалось, что немецкая Бундеслига первой среди европейских чемпионатов возобновила футбольный сезон, что принесло ей рекордные телерейтинги.

Автор: Андрей Козловский