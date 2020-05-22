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В Україні сьогодні відбудуться перші футбольні матчі після паузи через пандемію

Новини » Суспільство     22.05.2020 - 12:37
В Україні сьогодні відбудуться перші футбольні матчі після паузи через пандемію
Фото: футболісти "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Загалом в країні відбудеться три футбольні гри у Києві, Минаї та в Олександрії

Сьогодні, 22 травня, в Україні відбудуться перші футбольні матчі після майже двомісячної перерви через карантин. Зокрема, відбудуться три футбольні гри у Києві, Минаї та в Олександрії.

Про це повідомляє прес-служба Української асоціації футболу (УАФ).

Як повідомляється, сьогодні на поле вийдуть футболісти "Динамо", "Руху", "Миная", "Львова", "Олександрії" та "Ворскли". Клуби проведуть товариські матчі.

Так, матч "Динамо" (Київ) - "Рух" (Львів) відбудеться у Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського і розпочнеться о 14:00. Також у цей час пройде наступний матч Олександрія" - "Ворскла" (Полтава), який зіграють в Олександрії. Крім того, поєдинок "Минай" - "Львів" пройде у Минаї і розпочнеться о 15.00.

Нагадаємо, чемпіонат Іспанії з футболу, який був перерваний через пандемію коронавірусної інфекції, буде відновлений матчем "Реал Бетіс" - "Севілья". Очікується, що про відновлення сезону з 12 червня клубам офіційно буде оголошено 28 травня.

Крім того, раніше повідомлялося, що німецька Бундесліга першою серед європейських чемпіонатів відновила футбольний сезон, що принесло їй рекордні телерейтинги.

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України УкраїнаФутбол
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