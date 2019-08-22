В Украине сегодня солнечно, столбики термометров поднимутся до +33

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На всей территории Украины температура воздуха днем будет не ниже +33

Погода в Украине в четверг, 22 августа, будет солнечной и малооблачной, днем температура воздуха составит +33 градуса. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе и севере страны сегодня без осадков. Температура воздуха днем достигнет +24 +29, ночью ожидается +12 +16. В восточных и центральных областях температура воздуха днем достигнет +25 +30, ночью ожидается +12 +18 градусов.

На юге Украины также без осадков. Температура воздуха днем достигнет +30 +33, ночью ожидается +17 +21. В Крыму температура воздуха днем достигнет +31 +33, ночью ожидается +19 +21.

Погода в Киеве на сегодня

По прогнозу синоптиков, в столице сегодня без осадков. Температура воздуха днем достигнет +25 +27, ночью ожидается +17 +19 градусов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 22 августа в Киеве ожидается высокая (4 класса), а в Киевской области - чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Также завтра, 22 августа, в Украине ожидаются сильные порывы ветра.

Кроме того, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, из Украины постепенно уходит жара. 22 августа будет без осадков, на юге, востоке и большинстве центральных областей температура воздуха составит +30 +35 градусов. На западе ожидается небольшое похолодание до +23 +28.

В Киеве завтра будет без осадков, температура воздуха составит +26 +28 градусов.