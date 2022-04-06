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В Украине сегодня согласовано 11 гуманитарных маршрутов: где запланирована эвакуация

Новина українською →
Украина, Среда 06 апреля 2022 10:55
В Украине сегодня согласовано 11 гуманитарных маршрутов: где запланирована эвакуация Фото: в Украине согласовано 11 гуманитарных коридоров (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине 6 апреля продолжится эвакуация мирного населения. Сегодня согласовано 11 гуманитарных коридоров в трех областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра реинтеграции Ирину Верещук.

Донецкая область

  • Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте.

Запорожская область

  • Из города Бердянск в Запорожье на собственном транспорте и автобусами.
  • Из города Токмак в Запорожье на собственном транспорте и автобусами.
  • Из города Энергодар в Запорожье на собственном транспорте.
  • Из города Гуляйполе в Запорожье на собственном транспорте. Также будут отправлены автобусы из города Запорожье с гуманитарной помощью.
  • Из города Мелитополь в Запорожье на собственном транспорте. Также будут отправлены автобусы из города Запорожье с гуманитарной помощью.

Луганская область

  • Из города Северодонецк в город Бахмут (место сборов: пр. Химиков, 28).
  • Из города Лисичанск в город Бахмут (место сборов: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324).
  • Из города Попасная в город Бахмут (место сборов: ул. Первомайская, 42).
  • Из поселка Горное в город Бахмут (место сборов: ул. Гагарина, 13).
  • Из города Рубежное до города Бахмут.

Напомним, жителей Луганской области призвали эвакуироваться, поскольку оккупанты разрушают железнодорожные пути.

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