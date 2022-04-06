В Україні сьогодні погоджено 11 гуманітарних маршрутів: де запланована евакуація
Фото: в Україні погоджено 11 гуманітарних коридорів (Getty Images)
В Україні 6 квітня продовжиться евакуація мирного населення. Сьогодні погоджено 11 гуманітарних коридорів у трьох областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірину Верещук.
Донецька область
- З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті.
Запорізька область
- З міста Бердянськ до Запоріжжя на власному транспорті та автобусами.
- З міста Токмак до Запоріжжя на власному транспорті та автобусами.
- З міста Енергодар до Запоріжжя на власному транспорті.
- З міста Гуляйполе до Запоріжжя на власному транспорті. Також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя з гуманітарною допомогою.
- З міста Мелітополь до Запоріжжя на власному транспорті. Також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя з гуманітарною допомогою.
Луганська область
- З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут (місце зборів: проспект Хіміків, 28).
- З міста Лисичанськ до міста Бахмут (місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324).
- З міста Попасна до міста Бахмут (місце зборів: вул. Первомайська, 42).
- З селища Гірське до міста Бахмут (місце зборів: вул. Гагаріна, 13).
- З міста Рубіжне до міста Бахмут.
Нагадаємо, жителів Луганської області закликали евакуюватися, оскільки окупанти руйнують залізничні колії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.