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В Україні сьогодні погоджено 11 гуманітарних маршрутів: де запланована евакуація

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Україна, Середа 06 квітня 2022 10:55
В Україні сьогодні погоджено 11 гуманітарних маршрутів: де запланована евакуація Фото: в Україні погоджено 11 гуманітарних коридорів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні 6 квітня продовжиться евакуація мирного населення. Сьогодні погоджено 11 гуманітарних коридорів у трьох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірину Верещук.

Донецька область

  • З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті.

Запорізька область

  • З міста Бердянськ до Запоріжжя на власному транспорті та автобусами.
  • З міста Токмак до Запоріжжя на власному транспорті та автобусами.
  • З міста Енергодар до Запоріжжя на власному транспорті.
  • З міста Гуляйполе до Запоріжжя на власному транспорті. Також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя з гуманітарною допомогою.
  • З міста Мелітополь до Запоріжжя на власному транспорті. Також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя з гуманітарною допомогою.

Луганська область

  • З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут (місце зборів: проспект Хіміків, 28).
  • З міста Лисичанськ до міста Бахмут (місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324).
  • З міста Попасна до міста Бахмут (місце зборів: вул. Первомайська, 42).
  • З селища Гірське до міста Бахмут (місце зборів: вул. Гагаріна, 13).
  • З міста Рубіжне до міста Бахмут.

Нагадаємо, жителів Луганської області закликали евакуюватися, оскільки окупанти руйнують залізничні колії.

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