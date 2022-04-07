В Украине на сегодня согласовано 10 гуманитарных коридоров: список

По состоянию на сегодня, 7 апреля в Украине согласованы гуманитарные коридоры для эвакуации населения. Таких откроется десять.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра реинтеграции Ирину Верещук в Telegram.
Мариуполь-Запорожье (на собственном транспорте).
На собственном транспорте и автобусами:
Бердянск - Запорожье.
Токмак - Запорожье.
Мелитополь - Запорожье.
На собственном транспорте:
Энергодар - Запорожье.
Северодонецк - Бахмут.
Место собраний: проспект Химиков, 28.
Лисичанск - Бахмут.
Место собраний: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
Попасная-Бахмут.
Место собраний: ул. Первомайская, 42.
с. Горное - Бахмут.
Место собраний: ул. Гагарина, 13.
Рубежное - Бахмут.
Напомним, что недавно вице-премьер-министр Верещук призвала жителей трех регионов к активной эвакуации.
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