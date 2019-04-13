В Украине сегодня резко похолодает

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На востоке, юге и в центре пройдут дожди

Погода в Украине 13 апреля 2019 будет прохладной, местами пройдут дожди, температура воздуха днем поднимется до +17. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе облачно, но без осадков, днем от +9 до +15, ночью от +3 до +6. На севере днем от +9 до +12, а ночью от +3 до +6. В центре дожди пройдут в Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях, днем от +10 до +13, ночью от +4 до +7.

На востоке ожидаются сильные дожди, днем от +15 до +17, ночью от +6 до +8. На юге тоже пройдут дожди, днем от +15 до +17, ночью от +6 до +8. В Крыму днем от +15 до +17, ночью от +6 до +8.

Отметим, 14 апреля дожди сместятся на юг. В то же время ожидается, что похолодание продержится в течение ближайших дней.

Фото: погода в Украине 13 апреля

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 13 апреля пройдут дожди, днем от +9 до +11, ночью от +3 до +5, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Фото: погода в Киеве и области