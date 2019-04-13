В Україні сьогодні різко похолодає

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На сході, півдні і в центрі пройдуть дощі

Погода в Україні 13 квітня 2019 буде прохолодною, місцями пройдуть дощі, температура повітря вдень підніметься до +17. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході хмарно, але без опадів, вдень від +9 до +15, вночі від +3 до +6. На півночі вдень від +9 до +12, а вночі від +3 до +6. У центрі дощі пройдуть у Полтавській, Кіровоградській і Дніпропетровській областях, вдень від +10 до +13, вночі від +4 до +7.

На сході очікуються сильні дощі, вдень від +15 до +17, вночі від +6 до +8. На півдні теж пройдуть дощі, вдень від +15 до +17, вночі від +6 до +8. У Криму вдень від +15 до +17, вночі від +6 до +8.

Відзначимо, 14 квітня дощі змістяться на південь. У той же час очікується, що похолодання протримається протягом найближчих днів.

Фото: погода в Україні 13 квітня

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 13 квітня пройдуть дощі, вдень від +9 до +11, вночі від +3 до +5, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Фото: погода в Києві та області