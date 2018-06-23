В Украине сегодня ожидаются грозы и шквалы

Местами в Украине ожидается град

В Украине сегодня, 23 июня 2018 года, ожидаются грозы и шквалы до 17-22 м/с, местами град. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"23 июня в Украине, кроме восточной части, местами грозы, в центральных и южных областях местами град и шквалы 17-22 м/с, в Винницкой, Киевской, Черниговской и Черкасской областях ночью местами сильные дожди", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в реках Украины ожидается повышение уровней воды. В частности, возможно формирование значительного местного стока в местах прохождения сильных ливней.