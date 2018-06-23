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В Україні сьогодні очікуються грози та шквали

НовиниСуспільство    23.06.2018 - 08:54
Ілюстративне фото (facebook.com/kievstolicaua)
Ілюстративне фото (facebook.com/kievstolicaua)

Подекуди в Україні очікується град

В Україні сьогодні, 23 червня 2018 року, очікуються грози та шквали до 17-22 м/с, місцями град. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"23 червня в Україні, крім східної частини, місцями грози, у центральних та південних областях подекуди град та шквали 17-22 м/с, у Вінницькій, Київській, Чернігівській та Черкаській областях вночі місцями сильні дощі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні в річках України очікується підвищення рівнів води. Зокрема, можливе формування значного мiсцевого стоку у мiсцях проходження сильних злив.

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Теги публікації: ДСНС, гроза  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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