В Україні сьогодні очікуються грози та шквали

Подекуди в Україні очікується град

В Україні сьогодні, 23 червня 2018 року, очікуються грози та шквали до 17-22 м/с, місцями град. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"23 червня в Україні, крім східної частини, місцями грози, у центральних та південних областях подекуди град та шквали 17-22 м/с, у Вінницькій, Київській, Чернігівській та Черкаській областях вночі місцями сильні дощі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні в річках України очікується підвищення рівнів води. Зокрема, можливе формування значного мiсцевого стоку у мiсцях проходження сильних злив.