Можливе формування значного мiсцевого стоку у мiсцях проходження сильних злив

Синоптики попереджають про пiдвищення рiвнiв води у річках України сьогодні, 23 червня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"За даними Укргідрометцентру, 23 червня на річках басейнів Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області), Прута та Сірету (Чернівецька, Iвано-Франкiвська області) очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,2-1,0 м", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що можливе формування значного мiсцевого стоку у мiсцях проходження сильних злив. Також не виключено утворення локальних селевих потоків, що може мати небезпечні наслідки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на вихідних, 23 та 24 червня, в Україні очікується похолодання. Погода погіршиться майже по всій території країни.