В Украине сегодня ожидаются грозы

Погода в Украине 2 июня 2019 сохранится дождливая, сухо прогнозируется местами на западе, юге и в Крыму температура воздуха днем составит +32. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на востоке Украины пройдут дожди, температура днем от +30 до +32, ночью от +16 до +19. В центре дожди пройдут во всех областях, кроме Житомирской днем от +25 до +29, ночью от +13 до +17. На юге без осадков, температура воздуха днем от +29 до +32, ночью от +16 до +19. В Крыму без осадков, днем от +29 до +31, ночью от +17 до +19.

На западе Украины местами ожидаются дожди, днем от +23 до +28, ночью от +11 до +16. В северных областях тоже прогнозируются дожди, днем от +26 до +28, ночью от +15 до +17.

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 2 июня днем и ночью ожидаются дожди, дневная температура воздуха составит от +25 до +27, ночью от +15 до +17. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек.