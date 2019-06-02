В Україні сьогодні очікуються грози

Погода в Україні 2 червня 2019 збережеться дощова, сухо прогнозується місцями на заході, півдні та в Криму, температура повітря вдень сягне +32. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на сході України пройдуть дощі, температура вдень від +30 до +32, вночі від +16 до +19. У центрі дощі пройдуть у всіх областях, окрім Житомирської вдень від +25 до +29, вночі від +13 до +17. На півдні без опадів, температура повітря вдень від +29 до +32, вночі від +16 до +19. У Криму без опадів, вдень від +29 до +31, вночі від +17 до +19.

На заході України місцями очікуються дощі, вдень від +23 до +28, вночі від +11 до +16. У північних областях теж прогнозуються дощі, вдень від +26 до +28, вночі від +15 до +17.

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 2 червня вдень і вночі очікуються дощі, денна температура повітря становитиме від +25 до +27, вночі від +15 до +17. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.