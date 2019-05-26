В Украине сегодня ожидаются грозы

В Украине погода сегодня, 26 мая, на западе, севере и востоке ожидаются грозы, температура днем до +26. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на востоке Украины ожидаются дожди с грозами. Столбики термометра днем поднимутся до +22 +24 градусов, а ночью опустятся до +12 +15. В центре облачно. Температура воздуха прогреется до +22 +24 градусов, ночью - от +12 до +14.

В южных областях облачно, местами возможны грозы.Температура воздуха - +23 +26 ночью - +13 +16 градусов. В Крыму ожидаются грозы, температура в день составит от +21 до +23, а ночью +14 +16 градусов.

На западе страны ожидаются грозы, температура воздуха днем +21 +25, а ночью - +11 +13. На севере ожидаются местами дожди, днем температура воздуха составит +22 +24 градуса, а ночью от +12 до +14.

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 26 мая будет облачно. Воздух прогреется от +22 до +24, ночью от +12 до +14, ветер северо-западный, 5-10 м/сек.

Предоставляем, что в Украине ожидается повышение уровней воды на водоемах. Сообщается, что 25 и 26 мая на реках бассейна Западного Буга во Львовской и Волынской области ожидается повышение уровня воды от 0,1 до 0,6 метра над уровнями 24 мая 2019 с последующим затоплением заводей, сельскохозяйственных угодий.