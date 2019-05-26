В Україні сьогодні очікуються грози

В Україні погода сьогодні, 26 травня, на заході, півночі та сході очікуються грози, температура вдень до +26. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на сході України очікуються дощі з грозами. Стовпчики термометра вдень піднімуться до +22 +24 градусів, а вночі опустяться до +12 +15. В центрі хмарно. Температура повітря прогріється до +22 +24 градусів, вночі - від +12 до +14.

У південних областях хмарно, місцями можливі грози.Температура повітря - +23 +26, вночі - +13 +16 градусів. У Криму очікуються грози, температура в день складе від +21 до +23, а вночі +14 +16 градусів.

На заході країни очікуються грози, температура повітря вдень +21 +25, а вночі - +11 +13. На півночі очікуються місцями дощі, вдень температура повітря складатиме +22 +24 градуси, а вночі від +12 до +14.

Погода у Києві на сьогодні

В столиці України 26 травня буде хмарно. Повітря прогріється від +22 до +24, вночі від +12 до +14, вітер північно-західний, 5-10 м/сек.

Надаємо, що в Україні очікується підвищення рівнів води на водоймах. Повідомляється, що 25 та 26 травня на річках басейну Західного Бугу у Львівській та Волинській області очікується підвищення рівня води від 0,1 до 0,6 метра над рівнями 24 травня 2019 з подальшим затопленням заплав сільськогосподарських угідь.