ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украину возвращается жара

Новости » Общество    10.08.2019 - 10:00
В Украину возвращается жара
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В северных, южных и западных областях сегодня переменная облачность

Погода в Украине 10 августа будет солнечной, температура воздуха достигнет +31. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу синоптиков, в северных, южных и западных областях сегодня переменная облачность. Температура воздуха днем достигнет +27+29, ночью ожидается +13+17. На востоке, а именно в Харьковской, Донецкой и Луганской областях 10 августа дожди и грозы. Температура воздуха днем достигнет +25+27, ночью ожидается +14+16.

В Украину возвращается жара

На юге Украины переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем достигнет +28+30, ночью ожидается +18+20. В Крыму и Крымской области также тепло, температура воздуха днем достигнет +26+28.

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня тоже переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем достигнет +24+26, ночью ожидается +14+16.

В Украину возвращается жара

На выходных в Украине ожидается жара и дожди Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности в Украине
Новости Украины Погода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь