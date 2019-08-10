В Украину возвращается жара

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В северных, южных и западных областях сегодня переменная облачность

Погода в Украине 10 августа будет солнечной, температура воздуха достигнет +31. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу синоптиков, в северных, южных и западных областях сегодня переменная облачность. Температура воздуха днем достигнет +27+29, ночью ожидается +13+17. На востоке, а именно в Харьковской, Донецкой и Луганской областях 10 августа дожди и грозы. Температура воздуха днем достигнет +25+27, ночью ожидается +14+16.

На юге Украины переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем достигнет +28+30, ночью ожидается +18+20. В Крыму и Крымской области также тепло, температура воздуха днем достигнет +26+28.

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня тоже переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем достигнет +24+26, ночью ожидается +14+16.