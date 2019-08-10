ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні сьогодні очікується спека до +31

Новини » Суспільство    10.08.2019 - 11:12
В Україні сьогодні очікується спека до +31
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В Україні сьогодні без опадів, невеликі дощі можливі на сході

Погода в Україні сьогодні, 10 серпня, очікується спекотної - до +31 градуса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Так, на заході країни сьогодні, 10 серпня, без опадів і до +31 градуса. Найтепліше сьогодні буде в Ужгороді. Вночі температура може опуститися до +12. На сході країни очікуються дощі та до +27 вдень, вночі температура опуститься до +14. На півночі України також тепло - до +27 і без опадів. На півдні країни стовпчики термометрів піднімуться до +39, очікується сонячна погода без опадів. У центральних регіонах країни також тепло і без опадів: вдень - до +28, вночі температура може опуститися до +14 градусів.

сьогодні В Києві без опадів, очікується тепла і сонячна погода. Вдень температура повітря сотавить +24+26 градусів, вночі опуститься до +14+16.

В Україні сьогодні очікується спека до +31

Фото: прогноз на 10 серпня

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до 12 серпня в Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській і Харківській областях переважатиме надзвичайна пожежна небезпека.

В Україні зберігається високий рівень пожежної небезпеки Київ другий день поспіль накриває ураган
Новини України Погода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся