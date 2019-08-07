В Украине сегодня ожидается жара до +31

Погода в Украине сегодня, 7 августа, улучшится в восточных областях, на западе - дожди, температура воздуха днем поднимется до +31. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на востоке и в центре Украины переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем достигнет +26+28, ночью ожидается +10+14. На юге страны сегодня тоже тепло, температура воздуха днем достигнет +28+30, ночью ожидается +15+19.

В западной части страны, кроме Черновицкой области, сегодня дожди и грозы. Температура воздуха днем достигнет +28+31, ночью ожидается +14+16. В Крыму и Крымской области переменная облачность, температура воздуха днем достигнет +28+30.

Погода в Киеве на сегодня

По прогнозу синоптиков, в столице сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем достигнет +27+29, ночью ожидается +13+15.