В Україні сьогодні очікується спека до +31

Погода в Україні сьогодні, 7 серпня, покращиться у східних областях, на заході - дощі, температура повітря вдень підніметься до +31. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на сході та в центрі України сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вдень досягне +26+28, вночі очікується +10+14. На півдні країни сьогодні теж тепло, температура повітря вдень досягне +28+30, вночі очікується +15+19.

У західній частині країни, крім Чернівецької області, сьогодні дощі та грози. Температура повітря вдень досягне +28+31, вночі очікується +14+16. У Криму та Кримській області мінлива хмарність, температура повітря вдень досягне +28+30.

Погода у Києві на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у столиці сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вдень досягне +27+29, вночі очікується +13+15.