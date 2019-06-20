Жара в Украине к концу недели усилится

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине температура воздуха днем будет достигать +30+36 градусов

Погода в Украине: к концу недели ожидается усиление жары. Об этом в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

Синоптик отмечает, что в Украине температура воздуха днем будет достигать +30+36 градусов. На западе с 22-го июня будет немного свежее, +24+29 градусов.

"Поэтому планируйте выходные безопасно и согласно прогнозу погоды. Ведь открытое солнце и даже пребывание в тени при такой жаре могут спровоцировать солнечный или тепловой удар", - написала она.

В частности, прогнозируется, что грозовые дожди 21 июня пройдут в западных областях, местами переходя в ливни, со шквалом или градом.

"Локальные дожди могут распространиться на Житомирскую область, Винницкую область и вечером на Одесскую область. На остальной территории Украины - сухая воздушная масса, высокая пожарная опасность", - отметила синоптик.

Фото: погода в Украине (facebook.com/tala.didenko)

В тот самый момент, Диденко прогнозирует , что в Киеве 21-го июня будет жара. Температура воздуха прогнозируется +31+33 градуса, будет сухо. Ближайший дождь в столице ожидается 24-го июня, а ослабление жары, по предварительным прогнозам, приходится на 26 июня, на среду. Температура воздуха снизится до +25+28 градусов.

"На следующей неделе, как раз, когда у нас температура воздуха понизится до комфортной, сильная жара обрушится на страны Западной Европы.

Атмосфера работает, пульсирует, поэтому лучше не жаловаться, а внимательно следить за профессиональными прогнозами погоды", - написала она.

Напомним, сегодня днем в западных областях местами грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/сек. РБК-Украина писало, что с 18 по 23 июня в Украине, кроме большинства районов западных областей, будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная безопасность. В Киеве в период с 18 по 23 июня чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.