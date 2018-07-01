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В Украине сегодня начали действовать правила округления сумм при расчетах

НовостиОбщество    01.07.2018 - 09:00
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Также сегодня прекращается чеканка и выпуск монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек

В Украине сегодня, 1 июля 2018 года, начали действовать правила округления сумм при расчетах. Также сегодня прекращается чеканка и выпуск монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек.

По информации Национального банка Украины, начиная с 1 июля 2018 года, в случае отсутствия мелких монет у покупателя и продавца предприятия сферы торговли и услуг должны округлить сумму сдачи при любых наличных платежах согласно с правилами округления.

Так, если сумма расчета заканчивается на 1-4 копейки - она, согласно правилам, округляется до 0 в сторону уменьшения суммы, если же сумма заканчивается на 5-9 копеек - округление осуществляется до 0 в сторону увеличения.

Фото: правила округления (facebook.com/NationalBankOfUkraine)

Также отметим, что с 1 июля в Украине прекратилась чеканка момент 1, 2, 5 и 25 копеек, вместе с тем, монеты номиналом 10 и 50 копеек остаются.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальный банк Украины (НБУ) призывает финансовые учреждения не уклоняться от приема монет мелких номиналов во время осуществления расчетов и кассовых операций.

НБУ на 2 июля ослабил курс гривны до 26,33 грн/доллар НБУ вводит плату за подкрепление касс банков монетами 10 и 50 коп
Теги публикации: Национальный банк Украины, монеты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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