В Україні сьогодні почали діяти правила округлення сум при розрахунках

Також сьогодні припиняється карбування та випуск монет номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок

В Україні сьогодні, 1 липня 2018 року, почали діяти правила округлення сум при розрахунках. Також сьогодні припиняється карбування та випуск монет номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок.

За інформацією Національного банку України, починаючи з 1 липня 2018 року, у разі відсутності дрібних монет у покупця і продавця підприємства сфери торгівлі і послуг повинні округлити суму здачі при будь-яких наявних платежах згідно з правилами округлення.

Так, якщо сума розрахунку закінчується на 1-4 копійки - вона, згідно з правилами, округлюється до 0 в бік зменшення суми, якщо сума закінчується на 5-9 копійок округлення здійснюється до 0 в бік збільшення.

Фото: правила округлення (facebook.com/NationalBankOfUkraine)

Також зазначимо, що з 1 липня в Україні припинилося карбування момент 1, 2, 5 і 25 копійок, разом з тим, монети номіналом 10 і 50 копійок залишаються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національний банк України (НБУ) закликає фінансові установи не ухилятися від прийому монет дрібних номіналів під час здійснення розрахунків і касових операцій.