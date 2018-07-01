Социальные страницы
Курси валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

В Україні сьогодні почали діяти правила округлення сум при розрахунках

НовиниСуспільство    01.07.2018 - 09:00
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Також сьогодні припиняється карбування та випуск монет номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок

В Україні сьогодні, 1 липня 2018 року, почали діяти правила округлення сум при розрахунках. Також сьогодні припиняється карбування та випуск монет номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок.

За інформацією Національного банку України, починаючи з 1 липня 2018 року, у разі відсутності дрібних монет у покупця і продавця підприємства сфери торгівлі і послуг повинні округлити суму здачі при будь-яких наявних платежах згідно з правилами округлення.

Так, якщо сума розрахунку закінчується на 1-4 копійки - вона, згідно з правилами, округлюється до 0 в бік зменшення суми, якщо сума закінчується на 5-9 копійок округлення здійснюється до 0 в бік збільшення.

Фото: правила округлення (facebook.com/NationalBankOfUkraine)

Також зазначимо, що з 1 липня в Україні припинилося карбування момент 1, 2, 5 і 25 копійок, разом з тим, монети номіналом 10 і 50 копійок залишаються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національний банк України (НБУ) закликає фінансові установи не ухилятися від прийому монет дрібних номіналів під час здійснення розрахунків і касових операцій.

НБУ на 2 липня послабив курс гривні до 26,33 грн/долар НБУ вводить плату за підкріплення кас банків монетами 10 і 50 коп
Теги публікації: Національний банк України, монеты  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
ДТП в Харкові: Олену Зайцеву помітили на лавочці біля лікарні (фото)
"Мажори закрили доступ до Дніпра": активісти С14 влаштували погром паркану під Києвом (фото)
Ані Лорак "засвітилася" на вечірці в Києві в компанії Насті Каменських (фото)
Поль Манондіз переспівав хіт Олега Винника французькою мовою (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся