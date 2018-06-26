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НБУ призывает банки не уклоняться от приема монет мелких номиналов

НовостиФинансы    26.06.2018 - 12:26
Фото: Национальный банк Украины (УНИАН)
Фото: Национальный банк Украины (УНИАН)

В Нацбанке констатируют увеличение количества жалоб граждан по этому поводу

Национальный банк Украины (НБУ) призывает финансовые учреждения не уклоняться от приема монет мелких номиналов во время осуществления расчетов и кассовых операций. Об этом сегодня во время пресс-брифинга сообщил директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Скажу откровенно, что в последнее время увеличилось количество обращений граждан в Нацбанк относительно того, что некоторые учреждения отказываются принимать монеты мелких номиналов. Именно с такими учреждениями, с банками мы ведем соответствующую работу и мы обращаем внимание всех финансовых учреждений на неукоснительное выполнение правил и инструкций постановления Нацбанка относительно работы по осуществлению расчетов и кассовых операций", - сказал он.

Зайвенко отметил, что прием монет мелких номиналов является прямой обязанностью всех финансовых учреждений.

"Финансовые учреждения обязаны принимать для обмена монеты мелких номиналов на монеты больших номиналов, которые мы вводим в оборот или на банкноты. Как для зачисления во вклады, как для принятия при осуществлении платежей финансовые учреждения обязаны обменивать эти мелкие номиналы населению на банкноты и монеты более крупных номиналов", - отметил Зайвенко.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 июля 2018 предприятия торговли и сферы услуг в случае отсутствия монет мелких номиналов будут проводить закругления общих в чеке суммы наличных расчетов за товары (работы, услуги).
 

С 1 июля вступают в силу правила округления сумм при наличных расчетах НБУ понизил курс золота до 332,35 тыс. гривен за 10 унций
Теги публикации: Национальный банк Украины, банки, монеты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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