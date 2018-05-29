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Интервью

В Украине на сегодня имеется 1,28 млн доз вакцины от кори, - Курпита

НовостиОбщество    29.05.2018 - 18:24
Фото: Владимир Курпита (РБК-Украина)
Фото: Владимир Курпита (РБК-Украина)

В июне должна поступить партия из 440 тыс. доз вакцины от кори

В Украине на сегодняшний день имеется 1,28 млн доз вакцины от кори. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал гендиректор "Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины" Владимир Курпита.

"Это число (вакцин от кори, - ред.) динамически меняется. По последним имеющимся данным, в Украине сейчас 1,28 миллиона доз этой вакцины. Кроме того, в июне должна прийти партия в 440 тысяч доз от Merck", - отметил Курпита.

При этом он дал несколько советов взрослым, которые хотят сделать себе прививки от кори.

"Ее (вакцины, - ред.) практически нет в продаже. Ее продают сейчас на частном рынке по 800 гривен при ее реальной цене в 50-90 гривен. Как правило, взрослые, которые дважды вакцинировались от кори в детстве, защищены от этого заболевания. У таких пациентов может быть легкое течение заболевания в случае заражения. Я бы посоветовал взрослым посмотреть свои карточки. Если в них указаны записи о двух прививках, то это снижает уровень риска", - добавил Курпита.

Напомним, ранее сообщалось, что в Минздраве прогнозируют новую волну заболеваемости корью.

 

В Украине в прошлом году после вакцинации умерли 18 детей
Теги публикации: Министерство здравоохранения Украины, Вакцина, Корь  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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