В Україні на сьогодні є 1,28 млн доз вакцини від кору, - Курпіта

У червні має надійти партія з 440 тис. доз вакцини від кору

В Україні на сьогоднішній день є 1,28 млн доз вакцини від кору. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів гендиректор "Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України" Володимир Курпіта.

"Це число (вакцин від кору, - ред.) динамічно змінюється. За останніми наявними даними, в Україні зараз 1,28 мільйона доз цієї вакцини. Крім того, в червні має прийти партія в 440 тисяч доз від Merck", - зазначив Курпіта.

При цьому він дав кілька порад дорослим, які хочуть зробити собі щеплення від кору.

"Її (вакцини, - ред.) практично немає в продажу. Її продають зараз на приватному ринку за 800 гривень при її реальній ціні в 50-90 гривень. Як правило, дорослі, які двічі вакцинувалися від кору в дитинстві, захищені від цього захворювання. У таких пацієнтів може бути легкий перебіг захворювання у разі зараження. Я б порадив дорослим подивитися свої картки. Якщо в них зазначені записи про два щеплення, то це знижує рівень ризику", - додав Курпіта.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в МОЗ прогнозують нову хвилю захворюваності на кір.