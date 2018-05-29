Корь в Украине: в Минздраве прогнозируют новую волну заболеваемости

Вспышка болезни длится примерно два года

В Украине прогнозируется рост заболеваемости корью. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал гендиректор "Центр общественного здоровья Минздрава" Владимир Курпита.

В частности, по его словам, к весне 2019 года, если не будут приняты дополнительные меры, заболеваемость не снизиться.

"По опыту предыдущих лет, мы знаем, что вспышка длится примерно два года. Принимая во внимание, что нынешняя вспышка началась весной 2017 года, можно предположить, что к весне 2019 года уровень заболеваемости не снизиться, если не будут предприняты дополнительные меры", - рассказал Курпита.

Также он уточнил, что корь характеризуется цикличностью. Каждые пять лет она "возвращается" и "находит" тех, кто не защищен.

"С весны 2017 года в европейском регионе, не только в Украине, зафиксирован рост заболеваемости корью. Поэтому в Украине такие вспышки были в 2006-2008 и 2012 года. Если сравнить с ситуацией 2006-2008 годов, когда было все более-менее нормально с наличием вакцин, то и тогда заболели корью 42 тысячи человек в Украине. С начала нынешней вспышки мы уже имеем около 20 тысяч пациентов", - уточнил он.

В целом Курпита уверен, что на данный момент стоит ожидать вторую, более сильную волну заболеваемости на корь.

"У нас была надежда, что вспышка пойдет на убыль, но сейчас мы видим, что идет вторая, более сильная волна заболеваемости на корь. В прошлом году мы провели дополнительную волну вакцинации от кори детей до девяти лет. Нам удалось повысить уровень вакцинации среди них до 83%. Но сейчас начали болеть старшие дети 14-17 лет, студенты, а также взрослые", - сказал Курпита.

Напомним, как сообщалось ранее, в Украине за неделю корью заболели 1610 человек, из них 642 взрослых и 968 детей.