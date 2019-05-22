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В Украине сегодня дожди почти по всей территории, температура до +25

Новости » Общество    22.05.2019 - 08:20
В Украине сегодня дожди почти по всей территории, температура до +25
Иллюстративное фото (Matt Cardy/Getty Images)

В Киеве днем 22 мая воздух прогреется до +24

Погода в Украине 22 мая 2019 будет преимущественно дождливой, с порывами ветра и шквалами, температура воздуха днем будет достигать +25. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на востоке Украины облачно, дожди днем и ночью, температура днем от +22 до +24, ночью от +12 до +14. В центральных регионах тоже ожидаются осадки - дожди и кратковременные ливни, днем от +20 до +23, ночью от +11 до +14. На юге днем и ночью дожди, температура в воздухе днем от +21 до +23, ночью от +12 до +15. В Крыму также будет дождливо, днем от +20 до +22, ночью от +13 до +15.

На западе Украины ожидаются дожди и грозы, днем от +15 до +20, ночью от +9 до +13. Дождливо и в северных регионах, днем от +22 до +24, ночью от +11 до +14.

Отметим, из-за сильных дождей в ближайшие дни на западе страны ожидаются подъемы уровней воды в реках, в результате чего существует серьезная угроза подтоплений домов и сельскохозяйственных угодий.

В Украине сегодня дожди почти по всей территории, температура до +25

Фото: прогноз погоды в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 22 мая дожди ожидаются ночью и днем, температура воздуха днем составит от +20 до +22, ночью от +11 до +13, ветер южный, 7-12 м/сек.

В Украине сегодня дожди почти по всей территории, температура до +25

Фото: погода в Киеве и области

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