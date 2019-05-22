ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні сьогодні дощі майже по всій території, температура до +25

Новини » Суспільство    22.05.2019 - 08:20
В Україні сьогодні дощі майже по всій території, температура до +25
Ілюстративне фото (Matt Cardy/Getty Images)

У Києві вдень 22 травня повітря прогріється до +24

Погода в Україні 22 травня 2019 буде переважно дощовою, із поривами вітру та шквалами, температура повітря вдень сягатиме +25. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на сході України хмарно, дощі вдень і вночі, температура вдень від +22 до +24, вночі від +12 до +14. У центральних регіонах теж очікуються опади - дощі та короткочасні зливи, вдень від +20 до +23, вночі від +11 до +14. На півдні вдень і вночі дощі, температура повітря вдень від +21 до +23, вночі від +12 до +15. У Криму також дощитиме, вдень від +20 до +22, вночі від +13 до +15.

На заході України очікуються дощі та грози, вдень від +15 до +20, вночі від +9 до +13. Дощитиме і в північних регіонах, вдень від +22 до +24, вночі від +11 до +14.

Зазначимо, через сильні дощі найближчими днями на заході країни очікуються підйоми рівнів води в річках, в результаті чого існує серйозна загроза підтоплень будинків та сільськогосподарських угідь.

В Україні сьогодні дощі майже по всій території, температура до +25

Фото: прогноз погоди в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 22 травня дощі очікуються вдень та вночі, температура повітря вдень становитиме від +20 до +22, вночі від +11 до +13, вітер південний, 7-12 м/с.

В Україні сьогодні дощі майже по всій території, температура до +25

Фото: погода в Києві та області

Україну завтра накриють дощі Синоптик прогнозує завтра дощі, шквали та град
Новини України ГідрометцентрдождиПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся