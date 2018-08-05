В Украине сегодня чтят память жертв Большого террора

Планируется проведение поминальной литургии в Покровской церкви на Подоле

В Киеве сегодня, 5 августа, планируется проведение поминальной литургии в Покровской церкви на Подоле в Киеве за жертвами "Большого террора" 1937-39 годов. Об этом сообщается на сайте Института нацпамяти.

Сообщается, что с 11:00 до 12:00 должны длиться панихида и мемориальные мероприятия у Креста репрессированным в 1930-1950 годах.

Кроме того, с 13:00 до 15:00 должны состояться мемориальные мероприятия в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Быковнянские могилы".

Добавим, что "Большой террор" - кампания массовых репрессий развернутая Советским союзом в 1937-38 годах по инициативе руководства СССР и лично Иосифа Сталина. Следствием террора стало истребление художественной, политической и научной элиты, разрушение традиционных ценностей, деформация общественных связей и распространения общественной депрессии и денаціоналзація.

Напомним, что сегодня, 5 августа, в Украине отмечают День Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Ранее, 2 августа, украинцы чествовали память погибшего во время Революции достоинства Сергея Нигояна.