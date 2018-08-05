В Україні сьогодні вшановують пам’ять жертв "великого терору"

"Великий терор" - кампанія масових репресій розгорнута Радянським союзом у 1937-38 роках з ініціативи керівництва союзу та Сталіна

У Києві сьогодні, 5 серпня, планується проведення поминальної літургії в Покровській церкві та на Подолі за жертвами "Великого терору" 1937-39 років. Про це повідомляється на сайті Інституту нацпам’яті.

Повідомляється, що з 11:00 до 12:00 мають тривати панахида та меморіальні заходи біля Хреста репресованим у 1930-1950 роках.

Крім того, з 13:00 до 15:00 мають відбутися меморіальні заходи у Національному історико-меморіальному заповіднику "Биківнянські могили".

Додамо, що "Великий терор" - кампанія масових репресій розгорнута Радянським союзом у 1937-38 роках з ініціативи керівництва СРСР та особисто Йосипа Сталіна. Наслідком терору стало винищення мистецької, політичної та наукової еліти, руйнування традиційних цінностей, деформація суспільних зв’язків та поширення суспільної депресії і денаціоналзація.

Нагадаємо, що сьогодні, 5 серпня, в Україні також відзначають День Повітряних сил Збройних сил України. Раніше, 2 серпня, українці вшановували пам’ять загиблого під час Революції гідності Сергія Нігояна.