В Украине сегодня будут действовать 7 гуманитарных коридоров

В воскресенье, 20 марта, в Украине было согласовано открытие 7 гуманитарных коридоров. Они будут работать в 3 областях Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг вице-премьера, министра реинтеграции Ирины Верещук.
Автобусы будут ждать на площади перед городским спорткомплексом в Бердянске с 9:30. Отправление в Запорожье планируется в 11:00. В Бердянске продолжают дозаправлять частные авто мариупольцев, которые двигаются по маршруту в Запорожье.
Адреса для заправки:
Также организована транспортировка мариупольцев в Запорожье, которые доберутся до Мангуша
Напомним, российские оккупанты нанесли ракетный удар по школе в Мариуполе, где прятались местные жители.
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