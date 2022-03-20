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В Украине сегодня будут действовать 7 гуманитарных коридоров

Фото: министр реинтеграции Ирина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В воскресенье, 20 марта, в Украине было согласовано открытие 7 гуманитарных коридоров. Они будут работать в 3 областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг вице-премьера, министра реинтеграции Ирины Верещук.

Киевская область

  • из села Бобрики - в город Бровары (место сбора: Дом культуры на ул. Шевченко, 2);
  • из села Тарасовка - в город Бровары (место сбора: ул. 9 января, 6);
  • из города Бородянка - в город Белая Церковь (место сбора: ул. Центральная, 331).

Харьковская область

  • из города Харьков будут отправлены гуманитарные грузы в город Волчанск и поселки Рогань и Новая Рогань.

Донецкая область

  • из города Мариуполь - в город Запорожье.

Автобусы будут ждать на площади перед городским спорткомплексом в Бердянске с 9:30. Отправление в Запорожье планируется в 11:00. В Бердянске продолжают дозаправлять частные авто мариупольцев, которые двигаются по маршруту в Запорожье.

Адреса для заправки:

  • ул. Кабельщиков, 132а;
  • Мелитопольское шоссе, 87б

Также организована транспортировка мариупольцев в Запорожье, которые доберутся до Мангуша

Напомним, российские оккупанты нанесли ракетный удар по школе в Мариуполе, где прятались местные жители.

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