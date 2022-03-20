В Украине сегодня будут действовать 7 гуманитарных коридоров

Киевская область

из села Бобрики - в город Бровары (место сбора: Дом культуры на ул. Шевченко, 2);

из села Тарасовка - в город Бровары (место сбора: ул. 9 января, 6);

из города Бородянка - в город Белая Церковь (место сбора: ул. Центральная, 331).

Харьковская область

из города Харьков будут отправлены гуманитарные грузы в город Волчанск и поселки Рогань и Новая Рогань.

Донецкая область

из города Мариуполь - в город Запорожье.

Автобусы будут ждать на площади перед городским спорткомплексом в Бердянске с 9:30. Отправление в Запорожье планируется в 11:00. В Бердянске продолжают дозаправлять частные авто мариупольцев, которые двигаются по маршруту в Запорожье.

Адреса для заправки:

ул. Кабельщиков, 132а;

Мелитопольское шоссе, 87б

Также организована транспортировка мариупольцев в Запорожье, которые доберутся до Мангуша