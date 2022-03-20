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В Україні сьогодні будуть діяти 7 гуманітарних коридорів

Фото: міністр реінтеграції Ірина Верещук (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

В неділю, 20 березня, в Україні було погоджено відкриття 7 гуманітарних коридорів. Вони працюватимуть у 3 областях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірини Верещук.

Київська область

  • з села Бобрик - до міста Бровари (місце збору: Будинок культури на вул. Шевченка, 2);
  • з села Тарасівка - до міста Бровари (місце збору: вул. 9 січня, 6);
  • з міста Бородянка - до міста Біла Церква (місце збору: вул. Центральна, 331).

Харківська області

  • з міста Харків будуть відправлені гуманітарні вантажі до міста Вовчанськ та селищ Рогань і Нова Рогань.

Донецька область

  • з міста Маріуполь - до міста Запоріжжя.

Автобуси будуть чекати на площі перед міським спорткомплексом у Бердянську з 9:30. Відправлення до Запоріжжя планується об 11:00. В Бердянську продовжують дозаправляти приватні авто маріупольців, які рухаються по маршруту до Запоріжжя.

Адреси для до заправки:

  • вул. Кабельщиків, 132а;
  • Мелітопольське шосе, 87б

Також організовано транспортування маріупольців до Запоріжжя, які дістануться до Мангуша

Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по школі в Маріуполі, де ховалися місцеві жителі.

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