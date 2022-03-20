В Україні сьогодні будуть діяти 7 гуманітарних коридорів

В неділю, 20 березня, в Україні було погоджено відкриття 7 гуманітарних коридорів. Вони працюватимуть у 3 областях України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг віце-прем'єра, міністра реінтеграції Ірини Верещук.
Автобуси будуть чекати на площі перед міським спорткомплексом у Бердянську з 9:30. Відправлення до Запоріжжя планується об 11:00. В Бердянську продовжують дозаправляти приватні авто маріупольців, які рухаються по маршруту до Запоріжжя.
Адреси для до заправки:
Також організовано транспортування маріупольців до Запоріжжя, які дістануться до Мангуша
Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по школі в Маріуполі, де ховалися місцеві жителі.
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