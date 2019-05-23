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В Україні сьогодні дощитиме, температура до +27

Новини » Суспільство    23.05.2019 - 08:00
В Україні сьогодні дощитиме, температура до +27
Ілюстративне фото (Matt Cardy/Getty Images)

У Києві вдень 23 травня повітря прогріється до +25

Погода в Україні 23 травня 2019 буде переважно дощовою, лише на півдні буде сонячно, температура повітря вдень сягатиме +27. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на сході України хмарно, дощі вночі і вдень, температура від +23 до +25 вдень та від +12 до +14 вночі. У центральних регіонах теж очікуються опади - дощі, вдень від +22 до +25, вночі від +10 до +14.

На півдні у четвер буде сонячно, температура повітря вдень від +25 до +27, вночі від +12 до +15. У Криму сонячно, місцями харно, вдень від +25 до +27, вночі від +13 до +15.

На заході України очікуються дощі, а на закарпатті можливі зливи, вдень від +17 до +21, вночі від +10 до +14. Дощитиме і в північних регіонах, вдень від +22 до +25, вночі від +11 до +14.

Зазначимо, через сильні дощі в Україні 23 травня очікуються підйоми рівнів води в річках, в результаті чого існує серйозна загроза підтоплень будинків та сільськогосподарських угідь.

 

В Україні сьогодні дощитиме, температура до +27

Фото: прогноз погоди в Україні

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 23 травня дощі очікуються вдень та вночі, температура повітря вдень становитиме від +23 до +25, вночі від +13 до +15, вітер західних, 5-10 м/с.

В Україні сьогодні дощитиме, температура до +27

Фото: погода в Києві та області

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