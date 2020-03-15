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В Украине Ryanair отменяет рейсы в Польшу и Испанию

Новости » Коронавирус     15.03.2020 - 17:38
В Украине Ryanair отменяет рейсы в Польшу и Испанию
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

В компании отметили, что клиенты могут запросить полное возмещение стоимости билета

Авиаперевозчик "Ryanair" в Украине отменил рейсы в Польшу и Испанию из-за пандемии коронавируса. Об этом указано в сообщении компании.

В частности, перевозчик обещает, что все клиенты получат уведомления по электронной почте и смогут запросить полное возмещение или перенос рейса.

В Украине Ryanair отменяет рейсы в Польшу и Испанию

"Обновление об отмене рейсов и возмещении средств. Польша. Все рейсы авиакомпании Ryanair будут отменены с 15 по 31 марта... Испания.
Авиакомпания сокращает рейсы с 16 до 19 марта", - указано в сообщении.

Напомним, в Украине с 17 марта на две недели закрывают пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. В Совете национальной безопасности и обороны при этом отметили, что для украинцев, путешествующих собственным транспортом, пункты пропуска будут открыты.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров Украины на внеочередном заседании правительства запретил въезд иностранцам и закрыл авиасообщение из-за пандемии коронавируса.

Добавим также, канцлер Австрии Курц объявил о прекращении авиасообщения с Украиной, Россией, Великобританией и Нидерландами из-за распространения коронавируса. Он также сообщил о запрете въезда в страну иностранцам из Украины, России, Великобритании и Нидерландов. Ограничения вводятся в рамках дополнительных мер по борьбе с коронавирусом.

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