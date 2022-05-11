В Украине из-за российской агрессии пострадали более 643 ребенка

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину погибли 226 детей. При это всего от российской агрессии пострадали более 643 ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram .

"Более 643 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По состоянию на утро 11 мая 2022 года официальное число детей-жертв не изменилось - 226. Возросло количество раненых - 417", - говорится в сообщении.

Больше всего детей пострадало в