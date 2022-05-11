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В Украине из-за российской агрессии пострадали более 643 ребенка

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Киев, Среда 11 мая 2022 08:36
В Украине из-за российской агрессии пострадали более 643 ребенка Фото: В Украине из-за российской агрессии пострадали более 643 ребенка (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину погибли 226 детей. При это всего от российской агрессии пострадали более 643 ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.

"Более 643 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По состоянию на утро 11 мая 2022 года официальное число детей-жертв не изменилось - 226. Возросло количество раненых - 417", - говорится в сообщении.

Больше всего детей пострадало в

  • Донецкой области - 139,
  • Киевской - 116,
  • Харьковской - 99,
  • Черниговской - 68,
  • Херсонской - 46,
  • Луганской - 45,
  • Николаевской - 44,
  • Запорожской - 28,
  • Сумской - 17,
  • Киеве - 16,
  • Житомирской - 15.

Напомним, ранее российские оккупанты обстреляли экопарк Фельдмана в Харькове. В результате обстрелов погиб подросток.

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