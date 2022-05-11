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В Україні через російську агресію постраждали понад 643 дитини

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Київ, Середа 11 травня 2022 08:36
В Україні через російську агресію постраждали понад 643 дитини Фото: в Україні через російську агресію постраждали понад 643 дитини (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну загинули 226 дітей. При це всього від російської агресії постраждали понад 643 дитини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Telegram.

"Понад 643 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 11 травня 2022 року офіційне число дітей-жертв не змінилося - 226. Зросла кількість поранених-417", - йдеться в повідомленні.

Найбільше дітей постраждало в

  • Донецькій області - 139,
  • Київській - 116,
  • Харківській - 99,
  • Чернігівській - 68,
  • Херсонській - 46,
  • Луганській - 45,
  • Миколаївській - 44,
  • Запорізькій - 28,
  • Сумській - 17,
  • Києві - 16,
  • Житомирській - 15.

Нагадаємо, раніше російські окупанти обстріляли екопарк Фельдмана в Харкові. В результаті обстрілів загинув підліток.

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