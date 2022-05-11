В Україні через російську агресію постраждали понад 643 дитини
Фото: в Україні через російську агресію постраждали понад 643 дитини (Getty Images)
Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну загинули 226 дітей. При це всього від російської агресії постраждали понад 643 дитини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Telegram.
"Понад 643 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 11 травня 2022 року офіційне число дітей-жертв не змінилося - 226. Зросла кількість поранених-417", - йдеться в повідомленні.
Найбільше дітей постраждало в
- Донецькій області - 139,
- Київській - 116,
- Харківській - 99,
- Чернігівській - 68,
- Херсонській - 46,
- Луганській - 45,
- Миколаївській - 44,
- Запорізькій - 28,
- Сумській - 17,
- Києві - 16,
- Житомирській - 15.
Нагадаємо, раніше російські окупанти обстріляли екопарк Фельдмана в Харкові. В результаті обстрілів загинув підліток.
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