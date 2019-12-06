В Украине резко упало число сторонников мира с Россией любой ценой

Данные последнего социологического опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС свидетельствуют о том, что на мир с Россией любой ценой соглашаются 14% украинцев. Об этом на пресс-конференции сказала директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметила Бекешкина, отношение украинцев к путей прекращения войны не меняются на протяжении нескольких лет. Так, сейчас 16% украинцев считают, что мира можно достичь военным путем, и эта цифра является стабильной.

"Остальные считают, что это можно решить мирным путем, но здесь очень важно: мир любой ценой, соглашаться на любые компромиссы сейчас согласны лишь 14%. Это существенно меньше, чем раньше. В мае таких было 22%", - сказала она.

По данным опроса, еще 59% считают, что ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все (по сравнению с 49% в июне 2019 года). Эта позиция – "идти на компромиссы, но не на все" преобладает во всех регионах: в Западном (57%), Центральном (53%), Южном (60%), Восточном (67%).

dif.org.ua

Опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии с 4 по 19 ноября 2019 года по всей Украине за исключение оккупированных Россией территорий. В результате полевого этапа было собрано 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, проведенного в начале октября 2019 года, разделяют мнение, что на востоке Украины происходит гражданская война - конфликт между проукраинские и пророссийские настроенными гражданами Украины 15% украинцев.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Центра Разумкова, большинство граждан (56%) выступают против предоставления и закрепления в Конституции Украины "особого статуса" отдельных территорий Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).