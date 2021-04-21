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В Украине реструктуризировали валютные ипотечные кредиты: Зеленский подписал закон

Автор: РБК-Украина

Президент Украины подписал закон о реструктуризации валютных ипотечных кредитов. Законопроект во втором чтении поддержала Верховная рада 13 апреля.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной рады.

"Возвращено с подписью от президента", - говорится в сообщении.

Законом предусмотрена конвертация в гривну валютных обязательств и изменение процентных ставок и срока погашения кредита. Днем реструктуризации будет дата вступления в силу данного документа, а кредиторам дополнительно выделят 30 дней для проведения всех необходимых вычислений.

Реструктуризация будет проходить по курсу, который рассчитывается как среднее значение между курсом соответствующей иностранной валюты, установленным НБУ на день заключения договора, и курсом, установленным на день проведения реструктуризации.

В документе также урегулировали реструктуризацию задолженности по кредитам, по которым изменился кредитор из-за уступки права требования по обязательствам.

Напомним, в апреле народные депутаты поддержали этот закон во втором чтении.

Ранее сообщалось, что в начале октября 2020 года в Украине продлили мораторий на взыскание по валютной ипотеке. Он действует в стране с 2014 года. Его продлили до 21 апреля 2021 года.

Так, 16 июля 2020-го ВРУ приняла закон о моратории на взыскание по валютным кредитам.

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Новости Украины Владимир Зеленскийреструктуризация валютных кредитовЗакон
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