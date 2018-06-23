В Украине около 9 тысяч мостов находятся в аварийном состоянии, - Кава

4,5 тысячи украинских мостов требуют срочного закрытия и ремонта

Около 9 тысяч мостов в Украине нуждаются в капитальном ремонте. Об этом заявил советник главы "Укравтодора" Александр Кава в эфире "112 Украина".

В Украине на сегодняшний день сущестует около 17 тыс мостов, 9 тысяч из которых в аварийном состоянии.

Кава отметил, что 4,5 тысячи украинских мостов требуют срочного закрытия и ремонта.

"И проезд по ним, по-хорошему, нужно было бы закрыть", - отметил Кава.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что "Укравтодор" проверил 487 дорожных объектов, на 28% из них выявлены недостатки.

"На сегодняшний день представители "Укравтодора" проверили 487 дорожных объектов - 90% от их общего количества. На 28% проверенных объектов выявлены недостатки. Все подрядчики, которые схалтурили исправят ошибки за собственные деньги", - отметил Гройсман.