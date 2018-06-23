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В Украине около 9 тысяч мостов находятся в аварийном состоянии, - Кава

НовостиИнфраструктура    23.06.2018 - 02:31
Фото: Александр Кава (Facebook)
Фото: Александр Кава (Facebook)

4,5 тысячи украинских мостов требуют срочного закрытия и ремонта

Около 9 тысяч мостов в Украине нуждаются в капитальном ремонте. Об этом заявил советник главы "Укравтодора" Александр Кава в эфире "112 Украина".

В Украине на сегодняшний день сущестует около 17 тыс мостов, 9 тысяч из которых в аварийном состоянии. 

Кава отметил, что 4,5 тысячи украинских мостов требуют срочного закрытия и ремонта.

"И проезд по ним, по-хорошему, нужно было бы закрыть", - отметил Кава.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что "Укравтодор" проверил 487 дорожных объектов, на 28% из них выявлены недостатки. 

"На сегодняшний день представители "Укравтодора" проверили 487 дорожных объектов - 90% от их общего количества. На 28% проверенных объектов выявлены недостатки. Все подрядчики, которые схалтурили исправят ошибки за собственные деньги", - отметил Гройсман.

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Теги публикации: Укравтодор, мост  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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