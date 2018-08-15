В Україні на ремонт мостів до 2022 року витратять 1 млрд доларів, - Омелян

З 2020 року на ремонт доріг і мостів буде щорічно виділятися близько 65 млрд гривень

В Україні на ремонт мостів до 2022 року планується витратити 1 млрд доларів. Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі телеканалу "112 Україна".

За його словами, відновлення українських мостів до 2022 року передбачає інвестиції в розмірі 1 млрд доларів.

"Загалом, програма відновлення українських мостів до 2022 року передбачає інвестиції в розмірі 1 млрд доларів, які будуть витрачені виключно на мости. Цього не достатньо, але це вже гарний початок", - сказав міністр.

Омелян розповів, що кожен рік за рахунок акцизу з пального планується збільшувати витрати на відновлення мостів. Таким чином з 2020 року на ремонт доріг і мостів буде щорічно виділятися близько 65 млрд гривень.

"З 1 січня ми отримали дорожній фонд - це 32,5 мільярдів гривень винятково на дорожню галузь. Наступного року ця сума буде збільшена до 75% - з акцизу на пальне. Це буде близько 50 мільярдів гривень. І з 2020 року-100% акцизу піде в дорожній фонд, це означає більше 65 мільярдів гривень фінансування на дороги і мости кожен рік, починаючи з 2020 року", - розповів він.

Нагадаємо, радник голови "Укравтодору" Олександр Кава наприкінці червня заявив, що близько 9 тисяч мостів в Україні потребують капітального ремонту.