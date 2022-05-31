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В Украине разрешили спортивные соревнования во время войны: какие условия

Фото: спортивные соревнования в Украине во время войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство молодежи и спорта Украины разрешило проводить спортивные соревнования во время военного положения. Всеукраинские соревнования разрешены в отдельных регионах страны без присутствия зрителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приказ №1587 от 28 мая 2022 года, который сейчас на сайте недоступен.

Текст документа обнародовал первый заместитель председателя Комитета по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Жан Беленюк ("Слуга народа").

Согласно приказу, для качественной подготовки спортсменов национальных сборных команд для участия в главных международных спортивных соревнованиях разрешено проводить всеукраинские соревнования в отдельных местностях Украины. Они могут в условиях соблюдения норм безопасности, предусмотренных законодательством о военном положении.

Также разрешено проведение учебно-тренировочных сборов национальных сборных разных возрастных групп, но без привлечения спортсменов в возрасте до 16 лет.

Напомним, Кабинет министров разрешил во время военного положения пропуск за границу спортсменов, которые включены в состав национальных сборных команд Украины.

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Военное положение