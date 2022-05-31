В Украине разрешили спортивные соревнования во время войны: какие условия

Текст документа обнародовал первый заместитель председателя Комитета по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Жан Беленюк ("Слуга народа").

Согласно приказу, для качественной подготовки спортсменов национальных сборных команд для участия в главных международных спортивных соревнованиях разрешено проводить всеукраинские соревнования в отдельных местностях Украины. Они могут в условиях соблюдения норм безопасности, предусмотренных законодательством о военном положении.

Также разрешено проведение учебно-тренировочных сборов национальных сборных разных возрастных групп, но без привлечения спортсменов в возрасте до 16 лет.