В Україні дозволили спортивні змагання під час війни: які умови

Міністерство молоді та спорту України дозволило проводити спортивні змагання під час воєнного стану. Всеукраїнські змагання дозволені в окремих регіонах країни без присутності глядачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наказ № 1587 від 28 травня 2022 року, який зараз на сайті недоступний.

Текст документа оприлюднив перший заступник голови Комітету з питань молоді та спорту Верховної ради Жан Беленюк ("Слуга народу").

Відповідно до наказу, для якісної підготовки спортсменів національних збірних команд для участі в головних міжнародних спортивних змаганнях дозволено проводити всеукраїнські змагання в окремих місцевостях України. Вони можуть за умов дотримання норм безпеки, передбачених законодавством про воєнний стан.

Також дозволено проведення навчально-тренувальних зборів національних збірних різних вікових груп, але без залучення спортсменів віком до 16 років.