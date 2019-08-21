В Украине разрешили продлить срок обучения для детей с особыми потребностями

Продолжительность обучения для школьников с особыми образовательными потребностями можно будет продлить на два года. Соответствующее решение в ходе своего заседания принял Кабинет министров, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, речь идет об учениках инклюзивных классов начальной и базовой школы. На каждом из этих уровней обучение можно продлить на 1 год.

Следует отметить, что вопрос увеличения продолжительности обучения будет решать команда психолого-педагогического сопровождения, в соответствии с индивидуальной образовательной траекторией, согласовав это с родителями или законными представителями ребенка. Решение команды вводится соответствующим приказом руководителя учреждения.

Напомним, пятый президент Петр Порошенко в октябре прошлого года подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о доступе лиц с особыми образовательными потребностями к образовательных услугам", который предусматривает развитие инклюзии на разных уровнях образования.

Как писало РБК-Украина, в начале 2019 года Порошенко отмечал, что в государственном бюджете заложено достаточно ресурсов для создания и надлежащего оборудования почти 700 инклюзивных центров, что должно полностью удовлетворить потребность в таких заведениях.