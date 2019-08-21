В Україні дозволили подовжувати строк навчання для дітей з особливими потребами

Тривалість навчання для школярів з особливими освітніми потребами можна буде подовжити на два роки. Відповідне рішення у ході свого засідання прийняв Кабінет міністрів, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, йдеться про учнів інклюзивних класів початкової та базової школи. На кожному з цих рівнів навчання може бути подовжено на 1 рік.

Слід зазначити, що питання подовження тривалості навчання вирішуватиме команда психолого-педагогічного супроводу, відповідно до індивідуальної освітньої траєкторії, погодивши це з батьками або законними представниками дитини. Рішення команди впроваджується відповідним наказом керівника закладу.

Нагадаємо, п'ятий президент Петро Порошенко у жовтні минулого року підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг", який передбачає розвиток інклюзії на різних рівнях освіти.

Як писало РБК-Україна, на початку 2019 року Порошенко зазначав, що в державному бюджеті закладено достатньо ресурсів для створення та належного обладнання майже 700 інклюзивних центрів, що має повністю задовольнити потребу в таких закладах.