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В Україні дозволили надавати держгарантії по кредитах приватного бізнесу

Україна, Четвер 24 вересня 2020 10:29
В Україні дозволили надавати держгарантії по кредитах приватного бізнесу
Фото: калькулятор (freepik.com)
Автор: Юлія Струк

В Україні набрав чинності закон, яким дозволено надавати державні гарантії по кредитах приватного бізнесу. Документ спрямований на розширення можливості доступу до кредитних ресурсів для мікро-, малих і середніх підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Закон у середу опублікували у виданні "Голос України". Він набрав чинності на наступний день після опублікування.

Йдеться про надання держгарантій на портфельній основі на суму до 5 млрд гривень у забезпечення часткового виконання боргових зобов'язань за портфелем запозичень суб'єктів господарювання - резидентів України перед банками-кредиторами.

У законі прописано, що Кабінет міністрів встановлює порядок відбору банків-кредиторів і умови надання держгарантій на портфельній основі, а також розмір і вид забезпечення. Надання таких гарантій оформляється у вигляді договору між Міністерством фінансів та банком-кредитором.

Крім того, документ запроваджує фінансово-кредитні механізми забезпечення громадян України житлом для реалізації доступного іпотечного кредитування.

Нагадаємо, в понеділок глава держави Володимир Зеленський підписав відповідний законопроект.

Як писало РБК-Україна 3 вересня нардепи схвалили цей законопроект у другому читанні.

Варто відзначити, що на початку червня у Мінфіні не виключали, що державна підтримка в умовах кризи може бути надана і приватним компаніям.

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