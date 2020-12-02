В Украине разрешили подавать апелляцию на решение суда о продлении ареста

Фото: арест (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Украине разрешили обжаловать решение суда об аресте в апелляционном порядке. Верховная рада одобрила во втором чтении соответствующий законопроект №2315.

Об этом сообщает РБК-Украина.

За него проголосовали 318 нардепов.

Этот документ привел положения Уголовно-процессуального кодекса в соответствие с решением Конституционного суда Украины.

Ранее КСУ постановил, что положение части второй статьи 392 УПК, которым исключается возможность отдельного апелляционного обжалования постановления суда о продлении срока ареста, является не соответствующим Основному закону.

Что меняет этот закон

Документ позволяет обжаловать в апелляционном порядке постановления суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, об изменении иной меры пресечения на арест или о продлении срока ареста, вынесенные во время судебного разбирательства в суде первой инстанции до принятия судебного решения по существу.

Закон предусматривает:

подачу апелляционной жалобы на такие определения суда первой инстанции непосредственно в суд апелляционной инстанции;

полномочия суда апелляционной инстанции по результатам рассмотрения такой апелляционной жалобы;

процессуальный порядок проверки судом апелляционной инстанции соответствующих постановлений суда первой инстанции;

возврат соответствующих материалов уголовного производства в суд первой инстанции.

Напомним, в начале февраля Рада одобрила данный закон за основу.

Как писало РБК-Украина, в декабре 2019 года комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Раде одобрить этот законопроект.