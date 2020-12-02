ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Україні дозволили подавати апеляцію на рішення суду про продовження арешту

Україна, Середа 02 грудня 2020 15:04
В Україні дозволили подавати апеляцію на рішення суду про продовження арешту
Фото: арешт (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні дозволили оскаржити рішення суду про арешт в апеляційному порядку. Верховна рада схвалила в другому читанні відповідний законопроект №2315.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За нього проголосували 318 нардепів.

Цей документ привів положення Кримінально-процесуального кодексу у відповідність з рішенням Конституційного суду України.

Раніше КСУ постановив, що положення частини другої статті 392 КПК, яким виключається можливість окремого апеляційного оскарження постанови суду про продовження терміну арешту, не відповідає Основному закону.

Що змінює цей закон

Документ дозволяє оскаржити в апеляційному порядку ухвали суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою, про зміну іншого запобіжного заходу на арешт або про продовження строку арешту, постановлених під час судового провадження у суді першої інстанції до ухвалення судового рішення по суті.

Закон передбачає:

  • подання апеляційної скарги на такі ухвали суду першої інстанції безпосередньо до суду апеляційної інстанції;
  • повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду такої апеляційної скарги;
  • процесуальний порядок перевірки судом апеляційної інстанції відповідних ухвал суду першої інстанції;
  • повернення відповідних матеріалів кримінального провадження до суду першої інстанції.

Нагадаємо, на початку лютого Рада схвалила цей закон за основу.

Як писало РБК-Україна, в грудні 2019 року комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Раді схвалити цей законопроект.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика арештВерховна Радаапелляция

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся