В Украине разрешили подачу апелляции на решение суда о продлении ареста

Фото: арест (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Украине с сегодняшнего дня разрешили обжаловать решение суда об аресте в апелляционном порядке. Соответствующий закон сегодня вступил в силу.

Вчера документ был опубликован в издании "Голос Украины".

Он вступил в силу на следующий день после обнародования.

Закон привел положения Уголовно-процессуального кодекса в соответствие с решением Конституционного суда Украины.

Ранее КСУ постановил, что положение части второй статьи 392 УПК, которым исключается возможность отдельного апелляционного обжалования постановления суда о продлении срока ареста, не соответствует Основному закону.

Что меняет этот закон

Документ позволяет обжаловать в апелляционном порядке постановления суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, об изменении иной меры пресечения на арест или о продлении срока ареста, вынесенные во время судебного разбирательства в суде первой инстанции до принятия судебного решения по существу.

Закон предусматривает подачу жалобы на такие определения суда первой инстанции непосредственно в суд апелляционной инстанции. В нем прописаны полномочия суда апелляционной инстанции по результатам рассмотрения такой апелляционной жалобы.

Также определили и процессуальный порядок проверки судом апелляционной инстанции соответствующих постановлений суда первой инстанции.

Закон предусматривает возврат соответствующих материалов уголовного производства в суд первой инстанции.

Напомним, в начале февраля Верховная рада одобрила данный закон за основу, а в начале декабря 2020 года приняла его во втором чтении.

Как писало РБК-Украина, в декабре 2019 года комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Раде одобрить этот законопроект.