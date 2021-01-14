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В Україні дозволили подачу апеляції на рішення суду про продовження арешту

Україна, Четвер 14 січня 2021 11:38
В Україні дозволили подачу апеляції на рішення суду про продовження арешту
Фото: арешт (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні відсьогодні дозволили оскаржити рішення суду про арешт в апеляційному порядку. Відповідний закон сьогодні набрав чинності.

Вчора документ був опублікований у виданні "Голос України".

Він набрав чинності на наступний день після оприлюднення.

Закон привів положення Кримінально-процесуального кодексу у відповідність з рішенням Конституційного суду України.

Раніше КСУ постановив, що положення частини другої статті 392 КПК, яким виключається можливість окремого апеляційного оскарження постанови суду про продовження терміну арешту, не відповідає Основному закону.

Що змінює цей закон

Документ дозволяє оскаржити в апеляційному порядку постанови суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, про зміну іншого запобіжного заходу на арешт або про продовження терміну арешту, винесені під час судового розгляду в суді першої інстанції до прийняття судового рішення по суті.

Закон передбачає подачу скарги на такі ухвали суду першої інстанції безпосередньо до суду апеляційної інстанції. У ньому прописані повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду такої апеляційної скарги.

Також визначили й процесуальний порядок перевірки судом апеляційної інстанції відповідних постанов суду першої інстанції.

Закон передбачає повернення відповідних матеріалів кримінального провадження до суду першої інстанції.

Нагадаємо, на початку лютого Верховна рада схвалила цей закон за основу, а на початку грудня 2020 року прийняла його у другому читанні.

Як писало РБК-Україна, в грудні 2019 року комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Раді схвалити цей законопроект.

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