В Украине разрешили электронную торговлю лекарствами

В Украине разрешили электронную розничную торговлю лекарственными средствами. Народные депутаты поддержали во втором чтении соответствующий законопроект №3615-1.
Об этом сообщает РБК-Украина.
За документ проголосовали 258 депутатов Рады.
Согласно закону, субъект хозяйствования, который имеет лицензию на розничную торговлю лекарствами, может осуществлять и электронную розничную торговлю лекарственными средствами, а также доставлять их непосредственному потребителю.
В законе прописан ряд требований для таких субъектов хозяйствования для е-торговли лекарствами. Среди них - требования к сайту такого субъекта хозяйствования; наличие собственной курьерской службы, оборудования, обеспечивающего соблюдение условий хранения лекарств при их транспортировке, или привлечение курьерских служб доставки, которые имеют такое оборудование.
В документе предусмотрено, что доставка лекарства возможна исключительно из аптечных учреждений, внесены в перечень субъектов, имеющих право на е-торговлю лекарствами.
Запрещается электронная розничная торговля:
Напомним, Кабинет министров упростил ввоз на территорию Украины четырех лекарств для лечения коронавируса.
Как писало РБК-Украина, в Украине могут повысить штрафы за продажу лекарств без рецепта: в начале августа КМУ зарегистрировал в ВР соответствующий законопроект №3948.